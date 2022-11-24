ЗСУ терміново звернулися до білорусів: Росія готує провокації в країні

У зверненні йдеться про те, що російські спецслужби готують провокації на території Білорусі, метою яких можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема АЕС "Островець".

Так, сьогодні Росія дозволяє собі шантажувати весь світ загрозою використання ядерних об'єктів та технологій, захоплює електростанції, перешкоджає роботі персоналу з метою психологічного впливу, демонструє обстріл та відключення систем безпеки Запорізької АЕС.

"Керівництву РФ начхати на життя російських громадян, тим більше на життя білорусів та українців. Їхні методи не нові - терор, залякування, операції під чужим прапором. Все це використовується з однією метою - будь-якими шляхами втягнути Білорусь у війну з Україною - кров'ю та ненавистю розділити наші народи", - йдеться у зверненні.

При цьому Білорусі не потрібна російська загарбницька війна. ВСУ наголошує, що безпека та майбутнє білорусів у їхніх руках.

Україна радить громадянам республіки вимагати від керівництва неухильного дотримання ст. 8 Конституції, згідно з якою Білорусь виключає агресію зі своєї території щодо інших держав.

"Ваш уряд уже частково порушив Конституцію, дозволивши військову агресію РФ проти України з використанням вашої території, інфраструктури та ресурсів. Не дозволяйте втягувати себе у війну ще більше", - кажуть у ВСУ.

Так, військові радять білорусам відстежувати підозрілі дії, появу незнайомих підозрілих людей, транспорту поблизу об'єктів критичної інфраструктури та повідомляти про такі факти правоохоронним органам. Якщо ж вони не реагують - інформувати світову громадськість усіма доступними способами.

"Україна, незважаючи на обстріли та наступи російської окупаційної армії з території Білорусі, не вважає вашу країну, тим більше ваш народ, ворогом. Ми не відповідали на жодний прояв збройної агресії з вашої території. Тим більше, ми не плануємо і не збираємося проводити жодних агресивних дії на території Білорусі", - заявляють у ЗСУ.

Україна сподівається на сильну відповідь білорусів на будь-які провокації.