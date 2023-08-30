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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ворожу техніку та склади окупантів

Середа 30 серпня 2023 15:30
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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ворожу техніку та склади окупантів Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ворожу техніку та склади окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують контратакувати на Таврійському напрямку. Загальні втрати ворога склали 238 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сил оборони Таврійського напрямку.

За останню добу ворог завдав три ракетних та 23 авіаційних удари. Відбулося 19 бойових зіткнень. По позиціях українських військових було здійснено 744 обстріли. Ворог використовував танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1204 вогневих завдань", - сказано у повідомленні.

Українським військовим вдалося знищити два склади боєприпасів росіян.

Також було знищено 23 одиниці військової техніки противника:

  • 1 танк,
  • 6 ББМ,
  • 6 артилерійських систем та мінометів,
  • 1 ПТРК,
  • 1 СПГ,
  • 2 БпЛА,
  • 6 одиниць автомобільної техніки.

Наступ на півдні України

Цього літа наші захисники активізували наступальні дії на півдні та південному-сходу України. Активні бої тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Нещодавно українські бійці звільнили населений пункт Роботине на Мелітопольському напрямку. Як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки.

Більше про тактичне значення Роботиного та як може розвиватися контрнаступ далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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