UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад чотири роти росіян і 53 одиниці техніки

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили понад чотири роти росіян і 53 одиниці техніки (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові за добу знищили чотири роти російських окупантів та вразили 53 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі. За останню добу відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання", - повідомив він.

За словами Тарнавського, втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали більше ніж чотири роти.

До того ж знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки ворога. Зокрема:

  • 12 танків,
  • шість одиниць БМП,
  • шість ББМ,
  • три МТЛБ,
  • БТР,
  • гаубиця 2А65 “Мста-Б”,
  • два безпілотники Zala,
  • автомобільна техніка.

Також було знищено три місця зберігання боєприпасів росіян.

Успіхи ЗСУ на фронті

Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів на Донецькому та Таврійському напрямках. Загалом оборонці просунулися на цих напрямках на 6,5 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України