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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более четырех рот россиян и 53 единицы техники

Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили более четырех рот россиян и 53 единицы техники (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные за сутки уничтожили четыре роты российских оккупантов и поразили 53 единицы вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Силы обороны продолжают выбивать врага с нашей земли. За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1481 огневое задание", - сообщил он.

По словам Тарнавского, потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более четырех рот.

К тому же уничтожено и повреждено 53 единицы военной техники врага. В частности:

  • 12 танков,
  • шесть единиц БМП,
  • шесть ББМ,
  • три МТЛБ,
  • БТР,
  • гаубица 2А65 "Мста-Б",
  • два беспилотника Zala,
  • автомобильная техника.

Также было уничтожено три места хранения боеприпасов россиян.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские военные за неделю уволили семь населенных пунктов на Донецком и Таврическом направлениях. В целом, защитники продвинулись на этих направлениях на 6,5 км.

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