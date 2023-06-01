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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже дві роти росіян та чотири склади боєприпасів

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Четвер 01 червня 2023 16:25
ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже дві роти росіян та чотири склади боєприпасів Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили майже дві роти росіян та чотири склади боєприпасів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові протягом доби здійснили 832 вогневі задачі на Таврійському напрямку. Внаслідок роботи ЗСУ було вбито й поранено майже дві роти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 832 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби наші воїни знищили й пошкодили шість одиниць озброєння і військової техніки, серед яких:

  • танк;
  • БМП;
  • один міномет 82 мм;
  • протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";
  • самохідна гаубиця 2С19 "Мста - Б";
  • гаубиця Д-30.

Окрім того, було знищено чотири склади з боєприпасами ворога.

Втрати Росії у війні проти України

За останніми даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 1 червня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 208370 військових. Крім того, ЗСУ знищили два танки та 6 ББМ.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.

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