ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше двох рот ворога та 8 складів зі зброєю

Українські військові на Таврійському напрямі закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби підрозділи ЗСУ знищили більше двох рот росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"На Таврійському напрямку йде робота. Сили оборони системно вибивають ворога і процвітають. Зокрема, українські військові звільнили Старомайорське Донецької області і закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні Тарнавського.

Повідомляється, що загалом, минулої доби ворог 17 разів атакував позиції ЗСУ і здійснив 666 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського спрямування протягом доби виконали 1510 вогневих завдань. За останню добу втрати окупантів убитими та пораненими становили більше двох рот.

Внаслідок злагодженої роботи підрозділів ЗСУ знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 4 ББМ, гармата Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Еленор", гармата 2А36 "Гіацинт-Б" та автомобільна техніка. Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога.

Літній контрнаступ ЗСУ

Українські військові під час контрнаступу звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

У Раді національної безпеки США повідомляли, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це сповільнює просування українських військ.

При цьому нещодавно видання The New York Times заявило, що ЗСУ посилюють наступ у Запорізькій області. Захисники хочуть перерізати окупантам "сухопутний шлях" до Криму, а також звільнити Токмак та Мелітополь.

При цьому президент Володимир Зеленський натякнув на успіхи українських військ на фронті, але наголосив, що новини будуть пізніше.