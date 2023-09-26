ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 18 безпілотників та 4 склади боєприпасів ворога

За його даними, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував позиції українських військових та здійснив 698 обстрілів, завдав 21 авіаудару.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання. За останню добу втрати ворога склали 176 осіб (безповоротні - 59, поранені - 117)", - написав Тарнавський.

Було знищено 38 одиниць військової техніки противника.

Зокрема:

один танк,

сім ББМ,

шість артилерійських систем та мінометів,

два РСЗВ,

один СПГ,

18 БпЛА,

одну одиницю автомобільної техніки,

дві одиниці спеціальної техніки.

Також знищено 4 склади боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Ситуація на Таврійському напрямку

Сьогодні повідомлялось, що українські військові успішно тримають оборону на Таврійському напрямку. Зокрема, минулої доби ЗСУ відбили атаки в районі Авдіївки, Мар'їнки Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Минулого липня Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти перевдягалися у форму українських військових з білими пов’язками при штурмі в районі населеного пункту Піски Донецької області.

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