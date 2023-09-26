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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 18 беспилотников и 4 склада боеприпасов врага

Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении уничтожили 38 единиц военной техники противника и четыре боеприпаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского.

По его данным, за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал позиции украинских военных и совершил 698 обстрелов, нанес 21 авиаудара.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 821 огневой задачи. За последние сутки потери врага составили 176 человек (безвозвратные - 59, раненые - 117)", - написал Тарнавский.

Было уничтожено 38 единиц военной техники противника.

В частности:

  • один танк,
  • семь ББМ,
  • шесть артиллерийских систем и минометов,
  • два РСЗО,
  • один СПГ,
  • 18 БпЛА,
  • одну единицу автомобильной техники,
  • две единицы специальной техники.

Также уничтожены 4 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

Ситуация на Таврическом направлении

Сегодня сообщалось, что украинские военные успешно держат оборону на Таврическом направлении. В частности, за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки в районе Авдеевки, Марьинки Донецкой области и Работино Запорожской области.

В июле Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты переодевались в форму украинских военных с белыми повязками при штурме в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

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