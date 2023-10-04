ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 16 одиниць техніки та взяли у полон росіян

Українські воїни, протягом минулої доби, 3 жовтня, знищили 16 одиниць ворога на Таврійському напрямку. Також поповнили обмінний фонд російськими терористами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом минулої доби терористи:
Авдіївський напрямок
Українські воїни відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Терористи здійснили більше 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки.
Шахтарський й Запорізький напрямки
Ворог наступальних дій не вів.
Мелітопольський напрямок
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога", - пише пресслужба.
Досягнення воїнів
Протягом минулої доби військові виконали 1194 вогневих завдання. Втрати ворога склали 251 особу. Також 8 терористів здались в полон.
Зокрема наші воїни знищили 16 одиниць військової техніки ворога, а саме:
"Також знищено 2 склади боєприпасів ворога", - додає пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, наші воїни, протягом минулої доби, 3 жовтня, знищили ще 450 загарбників, 13 танків 47 артсистем та 41 БПЛА противника.
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 279890 одиниць особового складу.
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