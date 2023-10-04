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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 16 одиниць техніки та взяли у полон росіян

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни, протягом минулої доби, 3 жовтня, знищили 16 одиниць ворога на Таврійському напрямку. Також поповнили обмінний фонд російськими терористами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом минулої доби терористи: 

  • завдали 21 авіаційний удар; 
  • провели 26 бойових зіткнень; 
  • здійснили 732 артилерійських обстріли. 

Авдіївський напрямок 

Українські воїни відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Терористи здійснили більше 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки. 

Шахтарський й Запорізький напрямки  

Ворог наступальних дій не вів.

Мелітопольський напрямок 

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога", - пише пресслужба. 

Досягнення воїнів 

Протягом минулої доби військові виконали 1194 вогневих завдання. Втрати ворога склали 251 особу. Також 8 терористів здались в полон. 

Зокрема наші воїни знищили 16 одиниць військової техніки ворога, а саме: 

  • 6 артилерійських систем;
  • 2 БпЛА;
  • 7 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

"Також знищено 2 склади боєприпасів ворога", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні 

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, наші воїни, протягом минулої доби, 3 жовтня, знищили ще 450 загарбників, 13 танків 47 артсистем та 41 БПЛА противника.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 279890 одиниць особового складу. 

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