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ЗСУ на Таврійському напрямку зайшли на першу лінію оборони росіян, - Кузьмін

Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку зайшли на першу лінію оборони росіян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Збройні сили України на Таврійському напрямку вже зайшли на першу лінію оборони російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергія Кузьміна в ефірі телемарафону.

"Ми вже зайшли на першу лінію окупантів. Вона дуже складна, але наші військові продавлюють її, ми рухаємося вперед. Цей рух дещо уповільнений мінними загородженнями та нестачею у нас авіації", - розповів Кузьмін.

Ситуація на півдні

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що українським військовим удалося прорвати першу лінію оборони на деяких ділянках півдня. Нині вони вийшли на проміжну лінію.

Однак на Мелітопольському та Бердянському напрямках російські війська мінують позиції в три шари, а також укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти. Це дуже уповільнює рух українських Збройних сил.

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ