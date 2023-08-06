ЗСУ на Таврійському напрямку протягом доби знищили понад 20 одиниць ворожої техніки

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив Тарнавський.

За його даними, серед знищеної техніки ворога:

3 ББМ,

10 артилерійських систем та мінометів,

2 БпЛА,

4 одиниці автомобільної,

2 одиниці спеціальної техніки.

"Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога", - повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Нагадаємо, вчора ввечері та цієї ночі російські окупанти масовано обстріляли Україну. Загарбники випустили крилаті ракети з моря, авіації та застосували дрони-камікадзе. Також була інформація про запуск "Кинджалів".

Сили протиповітряної оборони за ввечері 5 серпня та вночі 6 серпня збили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 ракет Х-101/Х-555 та 27 дронів.

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