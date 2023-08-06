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ВСУ на Таврическом направлении в течение суток уничтожили более 20 единиц вражеской техники

Фото: ВСУ уничтожили более 20 единиц вражеской техники (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

За прошедшие сутки украинские военные выполнили 1344 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили 21 единицу военной техники врага.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил Тарнавский.

По его данным, среди уничтоженной техники врага:

  • 3 ББМ,
  • 10 артиллерийских систем и минометов,
  • 2 БпЛА,
  • 4 единицы автомобильной,
  • 2 единицы специальной техники.

"Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Напомним, вчера вечером и этой ночью российские оккупанты массированно обстреляли Украину. Захватчики выпустили крылатые ракеты с моря, авиации и применили дроны-камикадзе. Также была информация о запуске "Кинжалов".

Силы противовоздушной обороны вечером 5 августа и ночью 6 августа сбили 13 крылатых ракет "Калибр", 17 ракет Х-101/Х-555 и 27 дронов.

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