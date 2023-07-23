ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували майже дві ворожі роти, - Тарнавський

Як відзначив Тарнавський, українські воїни продовжують вибивати ворога з позицій.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1211 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив він.

Зокрема військові знищили 30 одиниць військової техніки противника, зокрема:

танк,

7 ББМ,

12 артилерійських систем та мінометів,

автомобільна техніка.

"Також було знищено 7 складів", - додав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

Куп’янському;

Лиманському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські удари по складах у тилу ворога успішно знижують можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів.

Тим часом наші воїни також продовжують контрнаступальні операції на півдні країни, а також на північ і південь від Бахмута.

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