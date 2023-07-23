ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали почти две вражеские роты, - Тарнавский

Как отметил Тарнавский, украинские воины продолжают выбивать врага с позиций.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил он.

В частности военные уничтожили 30 единиц военной техники противника, в частности:

танк,

7 ББМ,

12 артиллерийских систем и минометов,

автомобильная техника.

"Также было уничтожено 7 складов", - добавил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские удары по слогам в тылу врага успешно снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.

Между тем, наши воины также продолжают контрнаступательные операции на юге страны, а также к северу и югу от Бахмута.

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