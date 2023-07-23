ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували майже дві ворожі роти, - Тарнавський
ЗСУ протягом доби здійснили 1211 вогневе завдання на Таврійському напрямку. Втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Як відзначив Тарнавський, українські воїни продовжують вибивати ворога з позицій.
"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1211 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив він.
Зокрема військові знищили 30 одиниць військової техніки противника, зокрема:
- танк,
- 7 ББМ,
- 12 артилерійських систем та мінометів,
- автомобільна техніка.
"Також було знищено 7 складів", - додав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
Ситуація на фронті
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські удари по складах у тилу ворога успішно знижують можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів.
Тим часом наші воїни також продовжують контрнаступальні операції на півдні країни, а також на північ і південь від Бахмута.
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