ua ru
Пн, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували майже дві ворожі роти, - Тарнавський

Новость на русском →
Україна, Неділя 23 липня 2023 22:59
ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували майже дві ворожі роти, - Тарнавський Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували майже дві ворожі роти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

ЗСУ протягом доби здійснили 1211 вогневе завдання на Таврійському напрямку. Втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як відзначив Тарнавський, українські воїни продовжують вибивати ворога з позицій.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1211 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив він.

Зокрема військові знищили 30 одиниць військової техніки противника, зокрема:

  • танк,
  • 7 ББМ,
  • 12 артилерійських систем та мінометів,
  • автомобільна техніка.

"Також було знищено 7 складів", - додав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Куп’янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські удари по складах у тилу ворога успішно знижують можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів.

Тим часом наші воїни також продовжують контрнаступальні операції на півдні країни, а також на північ і південь від Бахмута.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
Балістика, жертви і зруйнований собор. Що відомо про найбільшу атаку РФ на Одесу
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста