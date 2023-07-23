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ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали почти две вражеские роты, - Тарнавский

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Украина, Воскресенье 23 июля 2023 22:59
ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали почти две вражеские роты, - Тарнавский Фото: ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали почти две вражеские роты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

ВСУ в течение суток осуществили 1211 огневое задание на Таврическом направлении. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Как отметил Тарнавский, украинские воины продолжают выбивать врага с позиций.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил он.

В частности военные уничтожили 30 единиц военной техники противника, в частности:

  • танк,
  • 7 ББМ,
  • 12 артиллерийских систем и минометов,
  • автомобильная техника.

"Также было уничтожено 7 складов", - добавил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские удары по слогам в тылу врага успешно снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.

Между тем, наши воины также продолжают контрнаступательные операции на юге страны, а также к северу и югу от Бахмута.

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