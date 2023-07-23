ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали почти две вражеские роты, - Тарнавский
ВСУ в течение суток осуществили 1211 огневое задание на Таврическом направлении. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Как отметил Тарнавский, украинские воины продолжают выбивать врага с позиций.
"Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", - сообщил он.
В частности военные уничтожили 30 единиц военной техники противника, в частности:
- танк,
- 7 ББМ,
- 12 артиллерийских систем и минометов,
- автомобильная техника.
"Также было уничтожено 7 складов", - добавил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".
Ситуация на фронте
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях
Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские удары по слогам в тылу врага успешно снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.
Между тем, наши воины также продолжают контрнаступательные операции на юге страны, а также к северу и югу от Бахмута.
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