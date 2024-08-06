ЗСУ у Сумській області збили російський гелікоптер, балістичну ракету та два дрони, - ОВА

Сили оборони України у вівторок, 6 серпня, у небі над Сумською областю знищили один російський гелікоптер, балістичну ракету та два дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами Сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, два БПЛА та один гелікоптер", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що тип збитого гелікоптера наразі не уточнюється. Офіційної інформації від українських військових також не надходила.
Нагадаємо, сьогодні у Росії скаржилися на потужні обстріли населених пунктів Курської області, що знаходяться біля кордону з українською Сумською областю.
Російські Telegram-канали розповсюджують інформацію про те, що на територію Курської області "вторглися" українські військові.
Тим часом у Міноборони РФ заявили, що кордон нібито прорвала піхота з танками та бойовими броньованими машинами. Тому росіяни вирішили стягнути резерви до прикордонної ділянки в Курській області.
Детальніше про те, що відомо про ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.
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