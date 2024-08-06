ЗСУ у Сумській області збили російський гелікоптер, балістичну ракету та два дрони, - ОВА

Ситуація в Курській область РФ

Нагадаємо, сьогодні у Росії скаржилися на потужні обстріли населених пунктів Курської області, що знаходяться біля кордону з українською Сумською областю.

Російські Telegram-канали розповсюджують інформацію про те, що на територію Курської області "вторглися" українські військові.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що кордон нібито прорвала піхота з танками та бойовими броньованими машинами. Тому росіяни вирішили стягнути резерви до прикордонної ділянки в Курській області.

Детальніше про те, що відомо про ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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