RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ в Сумской области сбили российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона, - ОВА

Фото: ВСУ в Сумской области сбили российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины во вторник, 6 августа, в небе над Сумской областью уничтожили один российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 6 августа в небе над Сумской областью подразделениями Сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, два БПЛА и один вертолет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что тип сбитого вертолета пока не уточняется. Официальная информация от украинских военных также не поступала.

Ситуация в Курской области РФ

Напомним, сегодня в России жаловались на мощные обстрелы населенных пунктов Курской области, которые находятся возле границы с украинской Сумской областью.

Российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что на территорию Курской области "вторглись" украинские военные.

Тем временем, в Минобороны РФ заявили, что границу якобы прорвала пехота с танками и боевыми бронированными машинами. Поэтому россияне решили стянуть резервы к пограничному участку в Курской области.

Подробнее о том, что известно о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныСумская областьВойна в Украине