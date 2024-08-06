ВСУ в Сумской области сбили российский вертолет, баллистическую ракету и два дрона, - ОВА

Ситуация в Курской области РФ

Напомним, сегодня в России жаловались на мощные обстрелы населенных пунктов Курской области, которые находятся возле границы с украинской Сумской областью.

Российские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что на территорию Курской области "вторглись" украинские военные.

Тем временем, в Минобороны РФ заявили, что границу якобы прорвала пехота с танками и боевыми бронированными машинами. Поэтому россияне решили стянуть резервы к пограничному участку в Курской области.

Подробнее о том, что известно о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

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