ЗСУ на Сумщині знищили декілька груп росіян на квадроциклах та багі (відео)

Як повідомляється, зенітники-оператори ударних дронів 80-ї Галицької бригади, протягом ночі зупинили у Сумській області декілька груп російської піхоти загальною чисельністю близько 15 осіб.

Окупанти перетнули кордон та рухалися в бік українських позицій.

Також десантникам вдалося знищити два квадроцикли та одне багі.

"Ворог гадав, що вночі його не помітять, але помилився та був знищений", - зазначили військові.