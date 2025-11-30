ЗСУ на Сумщині знищили декілька груп росіян на квадроциклах та багі (відео)

Українські бійці у Сумській області знищили декілька груп російської піхоти чисельністю близько 15 осіб, два квадроцикли та одне багі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як повідомляється, зенітники-оператори ударних дронів 80-ї Галицької бригади, протягом ночі зупинили у Сумській області декілька груп російської піхоти загальною чисельністю близько 15 осіб.
Окупанти перетнули кордон та рухалися в бік українських позицій.
Також десантникам вдалося знищити два квадроцикли та одне багі.
"Ворог гадав, що вночі його не помітять, але помилився та був знищений", - зазначили військові.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 172 860 військових.
Зокрема, втрати російських загарбників за минулу добу склали 1160 осіб.
Також вчора українські воїни знищили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 508 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 29 ракет та 49 одиниць автомобільної техніки окупантів.