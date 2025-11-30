ЗСУ на Сумщині знищили декілька груп росіян на квадроциклах та багі (відео)

Фото: ЗСУ на Сумщині знищили декілька груп росіян на квадроциклах та багі (Getty Images)

Українські бійці у Сумській області знищили декілька груп російської піхоти чисельністю близько 15 осіб, два квадроцикли та одне багі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як повідомляється, зенітники-оператори ударних дронів 80-ї Галицької бригади, протягом ночі зупинили у Сумській області декілька груп російської піхоти загальною чисельністю близько 15 осіб. Окупанти перетнули кордон та рухалися в бік українських позицій. Також десантникам вдалося знищити два квадроцикли та одне багі. "Ворог гадав, що вночі його не помітять, але помилився та був знищений", - зазначили військові.