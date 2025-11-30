ВСУ на Сумщине уничтожили несколько групп россиян на квадроциклах и багги (видео)

Украинские бойцы в Сумской области уничтожили несколько групп российской пехоты численностью около 15 человек, два квадроцикла и одно багги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщается, зенитчики-операторы ударных дронов 80-й Галицкой бригады, в течение ночи остановили в Сумской области несколько групп российской пехоты общей численностью около 15 человек.

Оккупанты пересекли границу и двигались в сторону украинских позиций.

Также десантникам удалось уничтожить два квадроцикла и одно багги.

"Враг думал, что ночью его не заметят, но ошибся и был уничтожен", - отметили военные.