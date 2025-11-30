ВСУ на Сумщине уничтожили несколько групп россиян на квадроциклах и багги (видео)
Украинские бойцы в Сумской области уничтожили несколько групп российской пехоты численностью около 15 человек, два квадроцикла и одно багги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как сообщается, зенитчики-операторы ударных дронов 80-й Галицкой бригады, в течение ночи остановили в Сумской области несколько групп российской пехоты общей численностью около 15 человек.
Оккупанты пересекли границу и двигались в сторону украинских позиций.
Также десантникам удалось уничтожить два квадроцикла и одно багги.
"Враг думал, что ночью его не заметят, но ошибся и был уничтожен", - отметили военные.
Потери России в войне против Украины
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 172 860 военных.
В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1160 человек.
Также вчера украинские воины уничтожили пять танков, 14 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 508 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 29 ракет и 49 единиц автомобильной техники оккупантов.