ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ на Сумщине уничтожили несколько групп россиян на квадроциклах и багги (видео)

Сумская область, Воскресенье 30 ноября 2025 08:58
UA EN RU
ВСУ на Сумщине уничтожили несколько групп россиян на квадроциклах и багги (видео) Фото: ВСУ на Сумщине уничтожили несколько групп россиян на квадроциклах и багги (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы в Сумской области уничтожили несколько групп российской пехоты численностью около 15 человек, два квадроцикла и одно багги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщается, зенитчики-операторы ударных дронов 80-й Галицкой бригады, в течение ночи остановили в Сумской области несколько групп российской пехоты общей численностью около 15 человек.

Оккупанты пересекли границу и двигались в сторону украинских позиций.

Также десантникам удалось уничтожить два квадроцикла и одно багги.

"Враг думал, что ночью его не заметят, но ошибся и был уничтожен", - отметили военные.

Потери России в войне против Украины

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 172 860 военных.

В частности, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1160 человек.

Также вчера украинские воины уничтожили пять танков, 14 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 508 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 29 ракет и 49 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Сумская область Война в Украине
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает