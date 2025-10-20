UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У ЗСУ створили нове Угруповання об’єднаних сил під керівництвом Драпатого

Фото: Михайло Драпатий (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталія Кава

У Збройних Силах України відбулися структурні зміни - було створено нове Угруповання об’єднаних сил (УОС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Угруповання об'єднаних сил.

Зазначається, що командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який раніше керував ОСУВ "Хортиця" та ОСУВ "Дніпро". Нове угруповання відповідатиме за Харківську область та прилеглі території.

"Корпуси, зосереджені на даному напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил. Це - досвідчені підрозділи ЗСУ, НГУ та ДПСУ", - сказано у повідолменні.

Що відомо про Драпатого

1 червня російські окупанти атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ України, унаслідок чого загинули 12 осіб, ще понад 60 дістали поранення.

У зв’язку з цією трагедією командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку, взявши на себе відповідальність за подію на полігоні.

Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку та призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил.

Також влітку оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" змінило назву на ОСУВ "Дніпро". Сьогодні ж у Telegram-каналі знову було змінено назву на - "Угруповання об'єднаних сил".

"Хортиця", а згодом "Дніпро" відповідало за Східний оперативний напрям: це території Харківської, Донецької та Луганської областей, включаючи ключові ділянки фронту - Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки.

