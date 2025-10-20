У ЗСУ створили нове Угруповання об’єднаних сил під керівництвом Драпатого

Зазначається, що командування УОС майже у повному складі очолив генерал-майор Михайло Драпатий, який раніше керував ОСУВ "Хортиця" та ОСУВ "Дніпро". Нове угруповання відповідатиме за Харківську область та прилеглі території.

"Корпуси, зосереджені на даному напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил. Це - досвідчені підрозділи ЗСУ, НГУ та ДПСУ", - сказано у повідолменні.

Що відомо про Драпатого

1 червня російські окупанти атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ України, унаслідок чого загинули 12 осіб, ще понад 60 дістали поранення.

У зв’язку з цією трагедією командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав у відставку, взявши на себе відповідальність за подію на полігоні.

Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку та призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил.