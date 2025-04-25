В ВСУ создали 8 корпус Десантно-штурмовых войск: какие бригады в него вошли

В Украине сформировали 8 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил. В него вошли шесть бригад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно обеспечивать всем необходимым.

В ДШВ отметили, что ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа с жестоким врагом.

В состав 8 корпуса ДШВ вошли как боевые бригады, которые принимали участие в боях еще во времена АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения России, а именно:

46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ;

71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ;

80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;

82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;

95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ;

148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск, а также подразделения боевого и логистического обеспечения.

Корпус возглавил полковник Дмитрий Волошин, который имеет звание Героя Украины.

"Четкое планирование и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении - те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!", - подчеркнул он.