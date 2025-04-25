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В ВСУ создали 8 корпус Десантно-штурмовых войск: какие бригады в него вошли

Пятница 25 апреля 2025 18:18
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В ВСУ создали 8 корпус Десантно-штурмовых войск: какие бригады в него вошли Фото: в ВСУ создали 8 корпус Десантно-штурмовых войск (facebook.com/uaairborne)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сформировали 8 корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил. В него вошли шесть бригад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно обеспечивать всем необходимым.

В ДШВ отметили, что ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа с жестоким врагом.

В состав 8 корпуса ДШВ вошли как боевые бригады, которые принимали участие в боях еще во времена АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения России, а именно:

  • 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ;
  • 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ;
  • 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ;
  • 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада;
  • 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ;
  • 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск, а также подразделения боевого и логистического обеспечения.

Корпус возглавил полковник Дмитрий Волошин, который имеет звание Героя Украины.

"Четкое планирование и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении - те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!", - подчеркнул он.

Напомним, Украина стала первой страной, создавшей новейший род войск - Силы беспилотных систем. 25 июня 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о создании СБС.

Также ранее мы сообщали, что в Вооруженных силах Украины создали подразделение по защите культурного наследия. Его цель будет заключаться в защите и предотвращению уничтожения соответствующих объектов.

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