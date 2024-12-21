У ЗСУ створили новий підрозділ, але він не бойовий

У Збройних силах України створили підрозділ із захисту культурної спадщини. Його мета полягатиме у захисті та запобіганню знищенню відповідних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Створення спеціального підрозділу є черговим заходом імплементації на національному рівні положень частини другої статті 7 Конвенції про захист та збереження культурних цінностей у випадку збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення було прийнято головнокомандувачем ЗСУ, а також затверджене спільною директивою Олександра Сирського та міністра оборони України Рустема Умєрова після тривалих консультацій з міжнародними партнерами, Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, а також громадськістю.

У Генштабі зазначили, що підрозділ із захисту культурної спадщини буде функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

До складу нового підрозділу увійдуть ті військовослужбовці, які мають освіту і в яких є попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.

Основним завданням підрозділу є координація дій, що спрямовані на захист, збереження та запобігання знищенню об'єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою у випадку бойових дій.

"Ця ініціатива є ще одним доказом того, що Україна дотримується норм міжнародного права, виконує взяті на себе зобов’язання, максимально використовує всі існуючі механізми та інструменти захисту і збереження культурних цінностей в умовах збройного конфлікту", - резюмували у Генштабі.