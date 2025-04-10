ЗСУ стримують ворога на трьох напрямках. Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій у напрямку Піщаного та в районі Загризового. Три бойові зіткнення тривають досі.

Агресор збільшив кількість атак до восьми на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Нове, Ямполівка та в бік Дронівки, Греківки, Ольгівки, Котлярівки, Новомихайлівки, чотири бої наразі ще тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив за сьогодні вже чотири атаки, три з яких українські воїни вже відбили. Підрозділи окупантів намагаються просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога, противник проводив наступальні дії поблизу Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог 16 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Дружба та Торецьк. На даний час тривають три бойові зіткнення.

На Покровському напрямку ворог 27 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності в бік Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки та поблизу населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Андріївка, Богданівка. Наші захисники відбили 22 ворожі атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в напрямку Багатиря, одна атака досі триває.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Привільного, на даний час завершилися три бойові зіткнення. Водночас авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новодарівка та Гуляйполе.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні спроби просунутись до позицій наших захисників.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

У Курській області українські захисники відбили шість атак загарбників. Крім того, ворог здійснив 23 авіаційні удари, скинувши 34 керовані авіаційні бомби, а також завдав 207 артилерійських обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.