ВСУ сдерживают врага на трех направлениях. Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма вблизи Волчанска.

На Купянском направлении враг в течение дня четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям в направлении Песчаного и в районе Загрызово. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Агрессор увеличил количество атак до восьми на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Новое, Ямполовка и в сторону Дроновки, Грековки, Ольговки, Котляровки, Новомихайловки, четыре боя пока еще продолжаются.

На Северском направлении противник совершил за сегодня уже четыре атаки, три из которых украинские воины уже отбили. Подразделения оккупантов пытаются продвинуться в сторону Григорьевки и в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки врага, противник проводил наступательные действия вблизи Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг 16 раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Дружба и Торецк. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

На Покровском направлении враг 27 раз начинал столкновения различной интенсивности в сторону Александрополя, Сергеевки, Котляровки и вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Преображенка, Андреевка, Богдановка. Наши защитники отбили 22 вражеские атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили две атаки противника вблизи населенного пункта Константинополь и в направлении Багатира, одна атака до сих пор продолжается.

На Гуляйпольском направлении, в районе Привольного, в настоящее время завершились три боевых столкновения. В то же время авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новодаровка и Гуляйполе.

На Приднепровском направлении враг провел две тщетные попытки продвинуться к позициям наших защитников.

На Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили шесть атак захватчиков. Кроме того, враг совершил 23 авиационных удара, сбросив 34 управляемые авиационные бомбы, а также нанес 207 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.