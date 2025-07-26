ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення, ворог продовжує активно застосовувати авіацію, дрони та артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Російські війська завдали 1 ракетного та 60 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб і запустивши 4172 дрони-камікадзе. Під обстрілами опинились десятки населених пунктів, зокрема Харків, Покровськ та Оріхів.
Авіація та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили та техніки ворога, 2 артсистеми, пункт управління БпЛА та ще 2 важливих об'єкти.
Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили відбили 5 атак, ворог здійснив 7 авіаударів (14 КАБ) і 326 обстрілів, зокрема з РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок. Ворог атакував 7 разів у районах Вовчанська, Глибокого, Фиголівки, а також у напрямках Козачої Лопані та Кудіївки.
Куп’янський напрямок. Окупанти здійснили 1 штурм - українські оборонці успішно відбили атаку біля Степової Новоселівки.
Лиманський напрямок. Фіксується висока активність ворога - 27 атак. Найбільший тиск - поблизу Греківки, Нового Миру, Середнього, Рідкодуба, Ямполівки, Колодязів та Діброви.
Сіверський напрямок. Сили оборони відбили 32 наступальні дії противника в районах Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.
Краматорський напрямок. Зафіксовано 5 боєзіткнень - окупанти діяли в районі Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.
Торецький напрямок. Ворог атакував 5 разів поблизу Диліївки, Торецька та Русиного Яру.
Покровський напрямок. Один із найгарячіших напрямків — 51 штурмова дія. Обстріли та атаки зафіксовано поблизу Попового Яру, Новоекономічного, Разіного, Лисівки, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраїнки та Олексіївки.
Новопавлівський напрямок. Противник здійснив 26 атак в районах Зеленого Гаю, Товстого, Новохатського, Шевченка, Воскресенки та Темирівки.
Оріхівський напрямок. Окупанти намагалися просунутись у районі Кам’янського.
Придніпровський напрямок. Агресор здійснив 8 безуспішних спроб штурмів позицій Сил оборони.
Гуляйпільський напрямок. Наступальні дії противник не проводив.
Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань не виявлено.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб.
Також українські воїни знешкодили сім танків, сім бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 125 БпЛА та 158 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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