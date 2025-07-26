ЗСУ стримують ворога на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Російські війська завдали 1 ракетного та 60 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб і запустивши 4172 дрони-камікадзе. Під обстрілами опинились десятки населених пунктів, зокрема Харків, Покровськ та Оріхів.

Авіація та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили та техніки ворога, 2 артсистеми, пункт управління БпЛА та ще 2 важливих об'єкти.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили відбили 5 атак, ворог здійснив 7 авіаударів (14 КАБ) і 326 обстрілів, зокрема з РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Ворог атакував 7 разів у районах Вовчанська, Глибокого, Фиголівки, а також у напрямках Козачої Лопані та Кудіївки.

Куп’янський напрямок. Окупанти здійснили 1 штурм - українські оборонці успішно відбили атаку біля Степової Новоселівки.

Лиманський напрямок. Фіксується висока активність ворога - 27 атак. Найбільший тиск - поблизу Греківки, Нового Миру, Середнього, Рідкодуба, Ямполівки, Колодязів та Діброви.

Сіверський напрямок. Сили оборони відбили 32 наступальні дії противника в районах Григорівки, Верхньокам’янського, Федорівки та Виїмки.

Краматорський напрямок. Зафіксовано 5 боєзіткнень - окупанти діяли в районі Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного.

Торецький напрямок. Ворог атакував 5 разів поблизу Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Покровський напрямок. Один із найгарячіших напрямків — 51 штурмова дія. Обстріли та атаки зафіксовано поблизу Попового Яру, Новоекономічного, Разіного, Лисівки, Чунишиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраїнки та Олексіївки.

Новопавлівський напрямок. Противник здійснив 26 атак в районах Зеленого Гаю, Товстого, Новохатського, Шевченка, Воскресенки та Темирівки.

Оріхівський напрямок. Окупанти намагалися просунутись у районі Кам’янського.

Придніпровський напрямок. Агресор здійснив 8 безуспішних спроб штурмів позицій Сил оборони.

Гуляйпільський напрямок. Наступальні дії противник не проводив.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань не виявлено.