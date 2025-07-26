ВСУ сдерживают врага на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боестолкновение, враг продолжает активно применять авиацию, дроны и артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Российские войска нанесли 1 ракетный и 60 авиационных ударов, сбросив 78 управляемых авиабомб и запустив 4172 дрона-камикадзе. Под обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в частности Харьков, Покровск и Орехов.
Авиация и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения живой силы и техники врага, 2 артсистемы, пункт управления БпЛА и еще 2 важных объекта.
Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 5 атак, враг совершил 7 авиаударов (14 КАБ) и 326 обстрелов, в том числе из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление. 7 раз враг атаковал в районах Волчанска, Глубокого, Фиголевки, а также в направлениях Казачьей Лопани и Кудеевки.
Купянское направление. Оккупанты совершили 1 штурм - украинские защитники успешно отбили атаку у Степной Новоселовки.
Лиманское направление. Фиксируется высокая активность врага - 27 атак. Наибольшее давление - вблизи Грековки, Нового Мира, Среднего, Редкодуба, Ямполовки, Колодязов и Дибровы.
Северское направление. Силы обороны отбили 32 наступательных действия противника в районах Григорьевки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.
Краматорское направление. 5 боестолкновений зафиксировано - оккупанты действовали в районе Часового Яра, Белой Горы и Предтечино.
Торецкое направление. Враг атаковал 5 раз вблизи Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.
Покровское направление. Одно из самых горячих направлений - 51 штурмовое действие. Обстрелы и атаки зафиксированы вблизи Попового Яра, Новоэкономичного, Разино, Лысовки, Чунишино, Звериного, Котлиного, Удачного, Муравки, Новоукраинки и Алексеевки.
Новопавловское направление. 26 атак противник совершил в районах Зеленого Гая, Толстого, Новохатского, Шевченко, Воскресенки и Темировки.
Ореховское направление. Оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.
Приднепровское направление. 8 безуспешных попыток штурмов позиций Сил обороны совершил агрессор.
Гуляйпольское направление. Наступательные действия противник не проводил.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок не обнаружено.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек.
Также украинские воины обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 125 БпЛА и 158 единиц автомобильной техники оккупантов.
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