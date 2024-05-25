ЗСУ стримують ворога на Харківському напрямку, росіяни тиснуть на Донбасі: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Українські чиновники продовжують стежити за угрупованням російських військ, розгорнутим біля кордону з Сумською та Чернігівською областями.

Представник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ полковник Ігор Прохоренко 24 травня заявив, що ситуація в Сумській області стабільна, а ЗСУ перекидають туди резерви та техніку у відповідь на неуточнені плани РФ.

Прохоренко заявив, що російські загарбники збільшують чисельність свого угруповання вздовж кордону з Чернігівською та Сумською областями, але не назвав конкретних цифр.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що РФ наразі не має достатніх сил поблизу кордону для ведення наступальних дій на Сумську область.

24 травня війська РФ продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

За словами представника Генштабу Прохоренка, хоча бойова ситуація на півночі Харківської області є "складною", українські війська "зупинили" російські наступальні операції та контратакують у цьому районі.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на 100-500 метрів у напрямку Липців (на північ від Харкова), але в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Російські війська продовжували штурм біля Глибокого (на північ від Липців) та на східному боці Трав’янського водосховища (на північ від Липців).

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко у статті Financial Times від 24 травня заявив , що Росія перекинула 50 тисяч військових "через кордон" (імовірно, мається на увазі Бєлгородська область), і що Україна не може повністю виключати, що Москва може спробувати захопити Харків у майбутньому, хоча РФ зараз переслідує більш обмежені цілі на півночі Харківської області.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький 2 травня повідомив, що Росія перекинула близько 35 тисяч військовослужбовців до прикордонної зони в Курській, Брянській і Бєлгородській областях, і що війська РФ мають намір створити угруповання чисельністю від 50 до 75 тисяч у цьому районі.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Харкова, хоча станом на 24 травня ситуація у Вовчанську, як повідомляється, стабілізувалася.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися до зруйнованого мосту, який перетинає річку Вовча на південний схід від н.п. Тихе (на схід Вовчанська).

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що війська РФ "закуті" у вуличних боях у районі Вовчанська.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війска нібито просунулися на Вовчанському напрямку на 200-350 метрів, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російські блогери розповідали, що останнім часом на лінії фронту у Вовчанську спостерігається застій, а один "воєнкор" стверджував, що військам РФ не вдалося перетнути річку Вовча під час розвідки біля мосту, що з'єднує вулиці Юрія Гагаріна та Привокзальну в західному Вовчанську.

"Воєнкор" зазначив, що щодо ситуації навколо Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська є суперечливі твердження, і наразі незрозуміло, хто контролює завод.

Війська РФ продовжували штурм біля Стариці (на південний захід від Вовчанська) та Тихого.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Сватового та продовжили наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ - Сватове 24 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в межах східного Берестового (на північний захід від Сватового) та на північ від населеного пункту.

Додаткові геолокаційні кадри від 24 травня вказують на те, що війська РФ нещодавно досягли незначних успіхів уздовж смуги вітру на схід від Стельмахівки (на північний захід від Сватового).

У Генштабі ЗСУ визнали, що окупанти досягли часткового тактичного успіху під Іванівкою (на північний захід від Сватового), а Куп'янський напрямок був найактивнішим напрямком фронту.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на південний схід від Іванівки та закріпилися на східній околиці населеного пункту, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російського 15-го мотострілецького полку Московського військового округу нещодавно закріпилися на півночі Берестового, а частини 423-го мотострілецького полку безуспішно наступали у напрямку Стельмахівки з Коломичихи.

Машовець оцінив, що зараз війська РФ намагаються одночасно вийти на північну околицю Стельмахівки з боку Берестового та на південну околицю Стельмахівки з Коломичихи.

Війська РФ також продовжували наступальні дії в районі Петропавлівки, біля Кислівки, біля Дружелюбівки, коло Нововодяного, Новоєгорівки і Ковалівки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної та продовжили наступальні операції в районі Кремінної 24 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, показують, що загарбники нещодавно просунулися до вітрозахисних смуг на схід від Макіївки (на північний захід від Кремінної).

Також війська РФ продовжували наступальні дії в районі Невського, біля Торського і Тернів, в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Операція №3 - Донецька область

24 травня війська РФ продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку в районі Віймки (на південь від Сіверська), а також поблизу Спірного та Івано-Дарівки (обидва на південний схід від Сіверська).

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито захопили український укріпрайон і просунулися вздовж залізничної лінії на південь від Спірного, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

24 травня війська РФ продовжили наземні атаки на схід від міста Часів Яр, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито просунулися далі в мікрорайон Каналу (найсхідніша частина м. Часів Яр).

Українська організація з відкритим кодом Frontelligence Insight повідомила, що російські загарбники виявили слабкі місця в мікрорайоні Канал і не змогли закріпитися, але додаткові наявні російські сили можуть досягти успіху в цьому районі в майбутньому.

Український журналіст Юрій Бутусов 24 травня опублікував кадри, на яких ЗСУ відбивають російську механізовану атаку чисельністю принаймні посиленого взводу поблизу Часового Яру, і повідомив, що Сили оборони нещодавно знищили в цьому районі 10 російських бронемашин.

Інше українське джерело повідомило 24 травня, що війська РФ оговтуються після проведення механізованих і піхотних атак поблизу Часового Яру 22 і 23 травня.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські джерела поширюють старі кадри російських механізованих штурмів, проте жодні інші російські джерела не стверджували, що війська РФ провели механізовану атаку поблизу Часового Яру минулої доби.

Російські війська також продовжували наступати на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Російський "воєнкор" повторив заяви про нібито захоплення військами РФ Андріївки, але поскаржився, що вони не можуть закріпити позиції всередині населеного пункту, не захопивши Кліщіївку.

Повідомляється, що 24 травня війська РФ продовжували просуватися на північний захід і захід від Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на 550 метрів углиб уздовж фронту завширшки 800 метрів на північ від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) і відтіснили ЗСУ від ставків безпосередньо на північ від населеного пункту..

Російські блогери стверджували, що війська РФ начебто просунулися на північний схід від Сокіла і на південний захід від Уманського. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

Війська РФ також продовжували наступати в районі Новоселівки Перша, Калинове, Новоолександрівка, Прогрес і Новопокровське та на в районі Нетайлового.

Українська організація з відкритим кодом Frontelligence Insight попереджає, що Очеретине залишається небезпечним районом для ЗСУ, оскільки російські сили масово просуваються або на північ від населеного пункту, або на північний захід до Воздиженки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецьк.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, показують, що загарбники просунулися на південний захід від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися далі на південний захід від Новомихайлівки, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Красногорівки та Георгіївки, а також поблизу Парасковіївки та Костянтинівки.

Повідомляється, що 24 травня війська РФ просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Російські "воєнкори" стверджували, що невеликі російські групи на мотоциклах просунулися в Старомайорське та Урожайне, де тривають бої. При цьому в ISW не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

"Південна вісь"

24 травня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але лінії фронту на цій ділянці не змінилися.

Російські війська вели наступальні дії поблизу Роботиного, на північний захід від Вербового та в напрямку Новоданилівки.

24 травня тривали позиційні бої на східній частині Херсонської області, в тому числі під Кринками.

Російські та українські джерела припустили, що ЗСУ відійшли з Кринок, щоб закріпити позиції в інших місцях на східному березі Херсонської області, хоча в ISW поки що не отримали підтвердження того, що українські сили залишили позиції в населеному пункті та поблизу нього.

Речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що Сили оборони утримують свій обмежений тактичний плацдарм у Кринках.

Ситуація на фронті

Раніше в Генеральному штабі у нічному звіті щодо обстановки на фронті 24 травня розповіли, що протягом доби на фронті було зафіксовано 90 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Куп'янському, Покровському, Краматорському і Харківському напрямках.

Також у військовому командуванні зазначили, що на Покровському напрямку ворог продовжив спроби вклинитися в оборону ЗСУ з району Очеретиного, крім того, окупанти мали частковий успіх східніше Євгенівки. Сили оборони вживають активних заходів щодо відновлення втраченого положення там.