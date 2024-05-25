ВСУ сдерживают врага на Харьковском направлении, россияне давят на Донбассе: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Украинские чиновники продолжают следить за группировкой российских войск, развернутой у границы с Сумской и Черниговской областями.

Представитель Главного оперативного управления Генштаба ВСУ полковник Игорь Прохоренко 24 мая заявил, что ситуация в Сумской области стабильная, а ВСУ перебрасывают туда резервы и технику в ответ на неуточненные планы РФ.

Прохоренко заявил, что российские захватчики увеличивают численность своей группировки вдоль границы с Черниговской и Сумской областями, но не назвал конкретных цифр.

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что у РФ пока нет достаточных сил вблизи границы для ведения наступательных действий на Сумскую область.

24 мая войска РФ продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

По словам представителя Генштаба Прохоренко, хотя боевая ситуация на севере Харьковской области "сложная", украинские войска "остановили" российские наступательные операции, и контратакуют в этом районе.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на 100-500 метров в направлении Липцев (к северу от Харькова), но в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Российские войска продолжали штурм около Глубокого (к северу от Липцев) и на восточной стороне Травянского водохранилища (к северу от Липцев).

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в статье Financial Times от 24 мая заявил, что Россия перебросила 50 тысяч военных "через границу" (вероятно, имеется в виду Белгородская область), и что Украина не может полностью исключать, что Москва может попробовать захватить Харьков в будущем, хотя РФ сейчас преследует более ограниченные цели на севере Харьковской области.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий 2 мая сообщил, что Россия перебросила около 35 тысяч военнослужащих в приграничную зону в Курской, Брянской и Белгородской областях, и что войска РФ намерены создать группировку численностью от 50 до 75 тысяч в этом. районе.

Войска РФ недавно продвинулись северо-восточнее Харькова, хотя по состоянию на 24 мая ситуация в Волчанске, как сообщается, стабилизировалась.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к разрушенному мосту, который пересекает реку Волчья юго-восточнее н.п. Тихое (восточнее Волчанска).

Спикер группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что войска РФ "застряли" в уличных боях в районе Волчанска.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы продвинулись на Волчанском направлении на 200-350 метров, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российские блоггеры рассказывали, что в последнее время на линии фронта в Волчанске наблюдается затишье, а один военкор утверждал, что войскам РФ не удалось пересечь реку Волчья во время разведки у моста, соединяющего улицы Юрия Гагарина и Привокзальную в западном Волчанске.

"Военкор" отметил, что по ситуации вокруг Волчанского агрегатного завода в центре Волчанска есть противоречивые утверждения, и пока непонятно, кто контролирует завод.

Войска РФ продолжали штурм около Старицы (юго-западнее Волчанска) и Тихого.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись северо-западнее Сватово и продолжили наступательные действия вдоль линии Купянск - Сватово 24 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в пределах восточного Берестового (к северо-западу от Сватово) и к северу от населенного пункта.

Дополнительные геолокационные кадры от 24 мая указывают на то, что войска РФ недавно достигли незначительных успехов вдоль полосы ветра к востоку от Стельмаховки (к северо-западу от Сватово).

В Генштабе ВСУ признали, что оккупанты достигли частичного тактического успеха под Ивановкой (к северо-западу от Сватового), а Купянское направление было самым активным направлением фронта.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись юго-восточнее Ивановки и закрепились на восточной окраине населенного пункта, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российского 15-го мотострелкового полка Московского военного округа недавно закрепились на севере Берестового, а части 423-го мотострелкового полка безуспешно наступали в направлении Стельмаховки из Коломычихи.

Машовец оценил, что сейчас войска РФ пытаются одновременно выйти на северную окраину Стельмаховки со стороны Берестового и южную окраину Стельмаховки из Коломычихи.

Войска РФ также продолжали наступательные действия в районе Петропавловки, около Кисловки, возле Дружелюбовки, близ Нововодяного, Новоегоровки и Ковалевки.

Российские оккупанты недавно продвинулись северо-западнее Кременной и продолжили наступательные операции в районе Кременной 24 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 мая, показывают, что захватчики недавно продвинулись к ветрозащитным полосам к востоку от Макеевки (к северо-западу от Кременной).

Также войска РФ продолжали наступательные действия в районе Невского, у Торского и Тернов, в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Операция №3 - Донецкая область

24 мая войска РФ продолжили наземные атаки на Северском направлении в районе Войки (южнее Северского), а также вблизи Спорного и Ивано-Даровки (оба юго-восточнее Северского).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы захватили украинский укрепрайон и продвинулись вдоль железнодорожной линии к югу от Спорного, но в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

24 мая войска РФ продолжили наземные атаки к востоку от города Часов Яр, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы продвинулись дальше в микрорайон Канала (самая восточная часть г. Часов Яр).

Украинская организация с открытым кодом Frontelligence Insight сообщила, что российские захватчики обнаружили слабые места в микрорайоне Канал и не смогли закрепиться, но дополнительные российские силы могут добиться успеха в этом районе в будущем.

Украинский журналист Юрий Бутусов 24 мая опубликовал кадры, на которых ВСУ отражают российскую механизированную атаку численностью, по крайней мере, усиленного взвода близ Часового Яра, и сообщил, что Силы обороны недавно уничтожили в этом районе 10 российских бронемашин.

Другой украинский источник сообщил 24 мая, что войска РФ приходят в себя после проведения механизированных и пехотных атак вблизи Часового Яра 22 и 23 мая.

Российский "военкор" утверждал, что украинские источники распространяют старые кадры российских механизированных штурмов, однако никакие другие российские источники не утверждали, что войска РФ провели механизированную атаку вблизи Часового Яра за прошедшие сутки.

Российские войска также продолжали наступать юго-восточнее Часового Яра вблизи Клещиевки и Андреевки.

Российский "военкор" повторил заявления о якобы захвате войсками РФ Андреевки, но пожаловался, что они не могут закрепить позиции внутри населенного пункта, не захватив Клещиевку.

Сообщается, что 24 мая войска РФ продолжали продвигаться северо-западнее и западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на 550 метров вглубь вдоль фронта шириной 800 метров к северу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и оттеснили ВСУ от прудов непосредственно к северу от населенного пункта.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ будто бы продвинулись к северо-востоку от Сокола и к юго-западу от Уманского. Однако в ISW не нашли подтверждения этих российских заявлений.

Войска РФ также продолжали наступать в районе Новоселовки Первая, Калиновое, Новоалександровка, Прогресса и Новопокровского, и в районе Нетайлово.

Украинская организация с открытым кодом Frontelligence Insight предупреждает, что Очеретино остается опасным районом для ВСУ, поскольку российские силы массово продвигаются либо к северу от населенного пункта, либо к северо-западу к Воздиженке.

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от города Донецк.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 мая, показывают, что захватчики продвинулись юго-западнее Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись дальше юго-западнее Новомихайловки, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Красногоровки и Георгиевки, а также вблизи Парасковеевки и Константиновки.

Сообщается, что 24 мая войска РФ продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Российские "военкоры" утверждали, что небольшие российские группы на мотоциклах продвинулись в Старомайорское и Урожайное, где продолжаются бои. При этом в ISW не наблюдалось визуального подтверждения этих утверждений.

"Южная ось"

24 мая на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, но линии фронта на этом участке не изменились.

Российские войска вели наступательные действия вблизи Работино, северо-западнее Вербового и в направлении Новоданиловки.

24 мая продолжались позиционные бои на восточной части Херсонской области, в том числе под Крынками.

Российские и украинские источники предположили, что ВСУ отошли с Крынок, чтобы закрепить позиции в других местах на восточном берегу Херсонской области, хотя в ISW пока не получили подтверждения того, что украинские силы оставили позиции в населенном пункте и вблизи него.

Представитель Южного оперативного командования ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что Силы обороны удерживают свой ограниченный тактический плацдарм в Крынках.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе в ночном отчете об обстановке на фронте 24 мая рассказали, что за сутки на фронте было зафиксировано 90 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.

Также в военном командовании отметили, что на Покровском направлении враг продолжил попытки вклиниться в оборону ВСУ из района Очеретиного, кроме того, оккупанты имели частичный успех восточнее Евгеньевки. Силы обороны принимают активные меры по восстановлению утраченного положения там.