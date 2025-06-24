ВСУ сдерживают врага: Генштаб сообщил, где сегодня шли самые ожесточенные бои
С начала этих суток вдоль всей линии фронта произошло 122 боестолкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, российские захватчики нанесли три ракетных и 54 авиационных удара, применили девять ракет и сбросили 87 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 097 дронов-камикадзе и осуществили 4 587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток наши войска отбили одну атаку противника, кроме того, враг совершил 112 артиллерийских обстрелов.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменское - все вражеские атаки были отбиты. Авиаударам подверглись Волчанские Хутора, Артельное и Зыбино.
На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших защитников вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой до сих пор продолжается.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 14 раз атаковали вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки и Дружелюбовки. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки в районе Григорьевки.
Семь атак врага было отбито на Краматорском направлении - в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия были сосредоточены неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки. Все вражеские атаки отбиты.
С начала суток на Покровском направлении россияне 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Полтавки и Владимировки. Продолжается 13 боестолкновений.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 173 оккупанта, из которых 104 - безвозвратно. Также уничтожено десять автомобилей, два квадроцикла, две пушки, восемь БПЛА и один терминал спутниковой связи, существенно повреждены два автомобиля, шесть пушек и один миномет противника.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 13 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Веселое, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара. Еще четыре боя продолжаются.
На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку на позиции наших защитников вблизи населенного пункта Малиновка - успеха не имел.
На Ореховском направлении оккупанты четыре раза безуспешно пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны, кроме того - нанес авиаудар по населенному пункту Одрадокаменка.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 198 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 12 ракет и 100 единиц автомобильной техники оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.