ЗСУ стримують тиск: на фронті з початку доби понад 100 боєзіткнень

Російські війська завдали два ракетних і 51 авіаційного удару, скинувши 79 керованих авіабомб. Ворог здійснив 1120 атак дронами-камікадзе та провів понад 4500 обстрілів позицій українських військ і мирних населених пунктів.

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де протягом дня окупанти здійснили 35 штурмових і наступальних дій. Українські захисники стримують атаки в районах Мирного, Новоторецького, Удачного, Дачного, а також у напрямку Новопавлівки, Мирнограда та Софіївки. Бої досі не вщухають на щонайменше трьох ділянках. Авіація ворога завдавала ударів керованими бомбами по низці населених пунктів, серед яких Полтавка, Мирноград та Дачне.

На цьому ж напрямку українські воїни завдали серйозних втрат противнику: знищено 69 та поранено 48 окупантів, знешкоджено техніку - серед неї чотири автомобілі, дві РЕБ-станції "Гроза", два супутникові термінали, сім мотоциклів, три безпілотники. Також пошкоджено бронетехніку, ще чотири мотоцикли й ворожу гармату.

На Лиманському напрямку протягом дня відбулося 18 штурмів з боку російських військ у районах Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Серебрянки та інших. Частина зіткнень триває досі.

Тривають атаки і на інших напрямках:

На Північно–Слобожанському - відбито вісім атак, зафіксовано 9 авіаударів, 178 артилерійських обстрілів.

На Південно–Слобожанському - відбито ще вісім штурмів, ворог вдарив по Вовчанську, Водяному, Охрімівці.

Куп’янський напрямок - чотири спроби прориву в районах Кіндрашівки та Петропавлівки.

Сіверський - три атаки поблизу Виїмки та Федорівки.

Краматорський - одна ворожа атака в бік Білої Гори.

Торецький - шість штурмів у районі Русиного Яру та Яблунівки.

Новопавлівський - дев’ять атак у районах Комара, Піддубного та Андріївки-Клевцового.

Гуляйпільський - одна спроба наступу поблизу Новозлатополя.

Оріхівський - ворог атакував у напрямку Новопавлівки.

Придніпровський - відбито три спроби прориву.

На інших ділянках фронту ситуація суттєво не змінилась. Сили оборони продовжують тримати позиції й виснажувати ворога.