ВСУ сдерживают давление: на фронте с начала суток более 100 боестолкновений

Силы обороны Украины сосредоточены на срыве наступательных планов противника и истощении его боевого потенциала. С начала суток зафиксировано уже 110 боевых столкновений по всей линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Российские войска нанесли два ракетных и 51 авиационный удар, сбросив 79 управляемых авиабомб. Враг совершил 1120 атак дронами-камикадзе и провел более 4500 обстрелов позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.
Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где в течение дня оккупанты совершили 35 штурмовых и наступательных действий. Украинские защитники сдерживают атаки в районах Мирного, Новоторецкого, Удачного, Дачного, а также в направлении Новопавловки, Мирнограда и Софиевки. Бои до сих пор не утихают как минимум на трех участках. Авиация врага наносила удары управляемыми бомбами по ряду населенных пунктов, среди которых Полтавка, Мирноград и Дачное.
На этом же направлении украинские воины нанесли серьезные потери противнику: уничтожено 69 и ранено 48 оккупантов, обезврежена техника - среди нее четыре автомобиля, две РЭБ-станции "Гроза", два спутниковых терминала, семь мотоциклов, три беспилотника. Также повреждена бронетехника, еще четыре мотоцикла и вражеская пушка.
На Лиманском направлении в течение дня произошло 18 штурмов со стороны российских войск в районах Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Серебрянки и других. Часть столкновений продолжается до сих пор.
Продолжаются атаки и на других направлениях:
На других участках фронта ситуация существенно не изменилась. Силы обороны продолжают держать позиции и истощать врага.
Напомним, за минувшие сутки россияне потеряли на войне в Украине на 1000 солдат, танк и 5 боевых бронированных машин.
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