ЗСУ стримують штурми: росіяни намагалися прорвати кордон Харківщини

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що на Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Крім того, від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 976 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали ще 980 одиниць.

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