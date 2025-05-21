ВСУ сдерживают штурмы: россияне пытались прорвать границу Харьковщины

Ситуация на фронте

Напомним, что на Харьковском направлении враг трижды пытался атаковать в районе Волчанска и в направлении Строевки.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 976 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери россиян составили еще 980 единиц.

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