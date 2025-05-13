ЗСУ стримують штурми на півдні: росіяни намагаються прорватися на межу трьох областей

На Південному напрямку російські війська посилили обстріли та спроби прориву.

Найбільш напружена ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог намагається вийти до адміністративного кордону Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Посилення обстрілів

За його словами, на порівняно невеликій ділянці фронту зібрано штурмові підрозділи з чотирьох російських полків.

Ворог активно використовує мотоцикли для маневрів, але українські захисники знищують їх разом із живою силою - втрати окупантів становлять до 150 осіб на добу.

Також Росія наростила удари дронами. За минулу добу зафіксовано понад 600 атак дронами-камікадзе і ще 300 дронів скидали боєприпаси - понад 400 скидів.

За словами Волошина, кількість таких ударів зросла на 20%. Це пов'язано з ефективною боротьбою ЗСУ, внаслідок якої окупанти втрачають артилерію і більше покладаються на дрони й авіацію.

Штурми Росії

На Оріхівському напрямку ворог намагається прорвати лінію оборони поблизу населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки.

Мета - отримати вогневий контроль над логістичними маршрутами ЗСУ і передмістями Запоріжжя. Штурми тривають вже кілька місяців, але залишаються безуспішними.

Крім того, намагаючись просунутись у напрямку Дніпропетровської області, окупанти намагаються захопити Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль і Новосілку.