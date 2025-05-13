ВСУ сдерживают штурмы на юге: россияне пытаются прорваться на границу трех областей

На юге продолжаются ожесточенные бои. Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на границе трех областей, но несут большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
На Южном направлении российские войска усилили обстрелы и попытки прорыва.
Наиболее напряженная ситуация на Новопавловском направлении, где враг пытается выйти к административной границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
По его словам, на сравнительно небольшом участке фронта собраны штурмовые подразделения из четырех российских полков.
Враг активно использует мотоциклы для маневров, но украинские защитники уничтожают их вместе с живой силой - потери оккупантов составляют до 150 человек в сутки.
Также Россия нарастила удары дронами. За минувшие сутки зафиксировано более 600 атак дронами-камикадзе и еще 300 дронов сбрасывали боеприпасы - более 400 сбросов.
По словам Волошина, количество таких ударов выросло на 20%. Это связано с эффективной борьбой ВСУ, в результате которой оккупанты теряют артиллерию и больше полагаются на дроны и авиацию.
На Ореховском направлении враг пытается прорвать линию обороны вблизи населенных пунктов Степное, Лобково и Малые Щербаки.
Цель - получить огневой контроль над логистическими маршрутами ВСУ и пригородами Запорожья. Штурмы продолжаются уже несколько месяцев, но остаются безуспешными.
Кроме того, пытаясь продвинуться в направлении Днепропетровской области, оккупанты пытаются захватить Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополь и Новоселку.
Напомним, ранее Волошин заявил о том, что оккупанты накапливают штурмовые группы на левом берегу Херсонской области, чтобы захватить плацдарм на островной зоне.
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