ЗСУ стримують штурми під Покровськом: Генштаб оновив карту бойових дій

Що відомо

За даними Генштабу, протягом 22 липня:

противник здійснив 1 ракетний та 167 авіаційних ударів , застосувавши 1 ракету і 113 керованих авіабомб ;

та , застосувавши і ; ворог також провів 5686 обстрілів, у тому числі 39 із реактивних систем залпового вогню, та використав 3579 дронів-камікадзе.

Авіаудари зафіксовані, зокрема, по населених пунктах Яструбине, Графське (Сумщина), Краматорськ (Донеччина), Кам’янське та Новоандріївка (Запоріжжя).

У відповідь, авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, а також артилерійський засіб, пункт управління та 2 засоби РЕБ.

Обстановка за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили відбили 11 атак ворога. Росіяни завдали 15 авіаударів, застосували 28 КАБів та провели 293 обстріли, зокрема 3 із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Ворог здійснив одну спробу прориву у районі Западного.

Куп’янський напрямок. ЗСУ відбили 4 штурми в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.

Лиманський напрямок. Противник атакував 21 раз у районах Греківки, Колодязів, Зеленої Долини, Мирного, Ямполівки, Торського та в напрямку Серебрянки.

Сіверський напрямок. Окупанти намагалися прорватися 4 рази поблизу Григорівки.

Краматорський напрямок. Один бій зафіксовано поблизу Часового Яру.

Торецький напрямок. ЗСУ відбили 13 атак у районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка фронту: 74 штурмові дії поблизу Полтавки, Новоторецького, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Зеленого Кута, Дачного та Олексіївки.

Новопавлівський напрямок. ЗСУ стримали 9 атак поблизу Воскресенки, Ялти, Піддубного та Зеленого Поля.

Придніпровський напрямок. Противник здійснив 7 безуспішних атак на позиції українських підрозділів.

Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. Бойових зіткнень не зафіксовано.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.