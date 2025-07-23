ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

Что известно

По данным Генштаба, в течение 22 июля:

противник совершил 1 ракетный и 167 авиационных ударов , применив 1 ракету и 113 управляемых авиабомб ;

и , применив и ; враг также провел 5686 обстрелов, в том числе 39 из реактивных систем залпового огня, и использовал 3579 дронов-камикадзе.

Авиаудары зафиксированы, в частности, по населенным пунктам Ястребиное, Графское (Сумская область), Краматорск (Донецкая область), Каменское и Новоандреевка (Запорожье).

В ответ, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также артиллерийское средство, пункт управления и 2 средства РЭБ.

Обстановка по направлениям

Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 11 атак врага. Россияне нанесли 15 авиаударов, применили 28 КАБов и провели 293 обстрела, в том числе 3 из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Враг совершил одну попытку прорыва в районе Западного.

Купянское направление. ВСУ отбили 4 штурма в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово.

Лиманское направление. Противник атаковал 21 раз в районах Грековки, Колодязов, Зеленой Долины, Мирного, Ямполовки, Торского и в направлении Серебрянки.

Северское направление. оккупанты пытались прорваться 4 раза вблизи Григорьевки.

Краматорское направление. Один бой зафиксирован вблизи Часового Яра.

Торецкое направление. ВСУ отбили 13 атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калиново и Русиного Яра.

Покровское направление - самый горячий участок фронта: 74 штурмовые действия вблизи Полтавки, Новоторецкого, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Зверево, Удачного, Зеленого Кута, Дачного и Алексеевки.

Новопавловское направление. ВСУ сдержали 9 атак вблизи Воскресенки, Ялты, Поддубного и Зеленого Поля.

Приднепровское направление. Противник совершил 7 безуспешных атак на позиции украинских подразделений.

Ореховское и Гуляйпольское направления. Боевых столкновений не зафиксировано.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.