ВСУ сдерживают штурмы под Покровском: Генштаб обновил карту боевых действий

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 167 боевых столкновений, наибольшее количество из которых - на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, в течение 22 июля:
Авиаудары зафиксированы, в частности, по населенным пунктам Ястребиное, Графское (Сумская область), Краматорск (Донецкая область), Каменское и Новоандреевка (Запорожье).
В ответ, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, а также артиллерийское средство, пункт управления и 2 средства РЭБ.
Северо-Слобожанское и Курское направления. Украинские силы отбили 11 атак врага. Россияне нанесли 15 авиаударов, применили 28 КАБов и провели 293 обстрела, в том числе 3 из РСЗО.
Южно-Слобожанское направление. Враг совершил одну попытку прорыва в районе Западного.
Купянское направление. ВСУ отбили 4 штурма в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызово.
Лиманское направление. Противник атаковал 21 раз в районах Грековки, Колодязов, Зеленой Долины, Мирного, Ямполовки, Торского и в направлении Серебрянки.
Северское направление. оккупанты пытались прорваться 4 раза вблизи Григорьевки.
Краматорское направление. Один бой зафиксирован вблизи Часового Яра.
Торецкое направление. ВСУ отбили 13 атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калиново и Русиного Яра.
Покровское направление - самый горячий участок фронта: 74 штурмовые действия вблизи Полтавки, Новоторецкого, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Зверево, Удачного, Зеленого Кута, Дачного и Алексеевки.
Новопавловское направление. ВСУ сдержали 9 атак вблизи Воскресенки, Ялты, Поддубного и Зеленого Поля.
Приднепровское направление. Противник совершил 7 безуспешных атак на позиции украинских подразделений.
Ореховское и Гуляйпольское направления. Боевых столкновений не зафиксировано.
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, две боевые бронированные машины, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 115 беспилотных летательных аппаратов, 88 единиц автомобильной техники оккупантов.
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