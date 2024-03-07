ЗСУ стримують росіян на кількох напрямках, але у ворога є певне просування: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Куп'янська на тлі триваючих позиційних боїв уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 6 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 березня, показують, що піхота інтервентів нещодавно просунулася на північну околицю Синьківки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на кілька сотень метрів у глибину поблизу Тернів (на захід від Кремінної) і захопили кілька невизначених опорних пунктів ЗСУ, хоча експерти ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська біля Синьківки; на північний захід від Сватового поблизу Табаївки; на захід від Кремінної біля Ямполівки і Тернів; і на південь від Кремінної біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та Верхньокам'янського.

Голова Харківської обласної військової адміністрації України Олег Синєгубов заявив, що війська РФ зосередили на Куп’янському та Лиманському напрямках близько 100 тис. особового складу, з них близько 40 тис. росіян є бойовими. Він додав, що зараз окупанти ведуть механізований штурм на Куп’янському та Лиманському напрямках із застосуванням БТР МТ-ЛБ замість танків.

Операція №2 - Донецька область

Повідомляється, що війська РФ просунулися поблизу Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 6 березня. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що загарбники просунулися в напрямку Богданівка - Калинівка (на північний захід від Бахмута) та Іванівське - Ступочки (на захід від Бахмута). Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили невизначену лісову територію на північ від Богданівки (на захід від Бахмута) і незначно просунулися в районі Іванівського (на захід від Бахмута), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів просування росіян в жодному з цих районів.

Російські та українські джерела заявили, що тривають позиційні бої біля Спірного (на північний схід від Бахмута); біля Іванівського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки та Білої Гори.

Поблизу Авдіївки 6 березня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту на ділянці не було. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Бердичів, Орлівки та Семенівки; на захід від Авдіївки біля н.п. Тоненьке; на південний захід від Авдіївки біля Водяного, Первомайського та Невельського.

Один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито контролюють приблизно половину Тоненького та Первомайського та більшу частину Орлівки, тоді як інший блогер розповідав, що війська РФ начебто контролюють дві третини Тоненького та половину Орлівки. Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ контролюють східну половину Бердичів. Інший російський блогер розповідав, що системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських військових заважають операціям їх же безпілотників поблизу Ласточкиного (на північний захід від Бахмута) і стверджував, що інтервентам необхідно створити центри координації безпілотників і РЕБ.

"Воєнкор" також стверджував, що російські штурми "сповільнилися" на захід від Авдіївки, оскільки відступаючі українські сили зосереджуються на нових рубежах оборони. Блогер стверджував, що посилення деградації військ РФ у цьому районі оголює проблеми з плануванням і координацією між російським військовим командуванням і підрозділами на передовій.

Прес-служба Таврійського угруповання військ ЗСУ повідомила, що військові створили другу лінію оборонних укріплень на Авдіївському напрямку, обладнану асфальтовими опорними пунктами для більш високих і надійних окопів, протитанковими ровами, бетонними дзотами, зубами дракона та інші укріплення. Також українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ обладнали укріплення невизначеним захистом від російських обстрілів і ударів безпілотників.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на захід від міста Донецька на тлі триваючих позиційних боїв на захід і південний захід від міста Донецька 6 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 березня, показують, що окупанти нещодавно незначно просунулися в Георгіївці (на захід від міста Донецька).

Пов'язаний із Кремлем "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просувалися вулицями Геологічною, Лермонтова та Залізничною на південній околиці Красногорівки (на захід від Донецька) і досягли невизначеного успіху на північ від Побєди (на південний захід від Донецька). Інший російський блогер стверджував, що війська РФ начебто просунулися в Новомихайлівку (на південний захід від Донецька). Між тим аналітики ISW не виявили візуальних доказів цих тверджень.

Російські та українські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 6 березня Сили оборони відбили російські штурми біля Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки) на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у західній Запорізькій області на тлі триваючих позиційних боїв 6 березня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 березня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного). Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ, які діють на Запорізькому напрямку, не мають достатньої кількості безпілотників, а підрозділи, які діють поблизу Роботиного, не мають належних можливостей протибатарейної та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

6 березня тривали обмежені позиційні бої поблизу Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ посилили обстріли та удари з боєприпасів по позиціях ЗСУ на Херсонському напрямку.

6 березня речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сили оборони знищили або пошкодили приблизно третину кораблів Чорноморського флоту РФ. Плетенчук заявив, що ЗСУ уразили 27 суден, 15 з них знаходяться на ремонті.

Також він розповів, що ЧФ РФ зберігає "досить серйозну" присутність у Чорному морі, включаючи 10 ракетоносців, три підводні човни, два ракетних катери, кілька патрульних і сторожових кораблів. Плетенчук повідомив, що ЧФ РФ має на озброєнні п'ять великих десантних кораблів-амфібій, чотири з яких знаходяться на ремонті.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 6 березня повідомляли, що на фронті протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Сили оборони відбили атаки росіян біля Іванівського Донецької області та уразили склад боєприпасів противника.

Як заявив спікер ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Додамо, 6 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк зазначив, що ситуація на фронті залишається тяжкою, але контрольованою. Він додав, що українські військові планують провести цього року контрударні дії.