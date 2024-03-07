ВСУ сдерживают россиян на ряде направлений, но у врага есть определенное продвижение: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку от Купянска на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 6 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 5 марта, показывают, что пехота интервентов недавно продвинулась на северную окраину Синьковки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на несколько сотен метров в глубину вблизи Тернов (к западу от Кременной) и захватили несколько неопределенных опорных пунктов ВСУ, хотя эксперты ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска возле Синьковки; северо-западнее Сватового близ Табаевки; к западу от Кременной возле Ямполевки и Тернов; и к югу от Кременной возле Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и Верхнекаменского.

Глава Харьковской областной военной администрации Украины Олег Синегубов заявил, что войска РФ сосредоточили на Купянском и Лиманском направлениях около 100 тыс. личного состава, из них около 40 тыс. россиян являются боевыми. Он добавил, что сейчас оккупанты ведут механизированный штурм на Купянском и Лиманском направлениях с применением БТР МТ-ЛБ вместо танков.

Операция №2 - Донецкая область

Сообщается, что войска РФ продвинулись вблизи Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 6 марта. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что захватчики продвинулись в направлении Богдановка – Калиновка (к северо-западу от Бахмута) и Ивановское - Ступочки (к западу от Бахмута). Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили неопределенную лесную территорию к северу от Богдановки (к западу от Бахмута) и незначительно продвинулись в районе Ивановского (к западу от Бахмута), хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств продвижения россиян ни в одном из них районов.

Российские и украинские источники заявили, что продолжаются позиционные бои у Спорного (к северо-востоку от Бахмута); у Ивановского; юго-западнее Бахмута возле Клещиевки, Андреевки и Белой Горы.

Вблизи Авдеевки 6 марта шли позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений на линии фронта на участке не было. Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Бердичев, Орловки и Семеновки; к западу от Авдеевки возле н.п. Тоненькое; юго-западнее Авдеевки возле Водяного, Первомайского и Невельского.

Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы контролируют примерно половину Тоненького и Первомайского и большую часть Орловки, тогда как другой блогер рассказывал, что войска РФ якобы контролируют две трети Тоненького и половину Орловки. Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ контролируют восточную половину Бердичева. Другой российский блогер рассказывал, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских военных мешают операциям их же беспилотников вблизи Ласточкиного (к северо-западу от Бахмута) и утверждал, что интервентам необходимо создать центры координации беспилотников и РЭБ.

"Военкор" также утверждал, что российские штурмы "замедлились" к западу от Авдеевки, поскольку отступающие украинские силы сосредотачиваются на новых рубежах обороны. Блогер утверждал, что усиление деградации войск РФ в этом районе обнажает проблемы с планированием и координацией между российским военным командованием и подразделениями на передовой.

Пресс-служба Таврической группировки войск ВСУ сообщила, что военные создали вторую линию оборонных укреплений на Авдеевском направлении, оборудованную асфальтовыми опорными пунктами для более высоких и надежных окопов, противотанковыми рвами, бетонными дзотами, зубами дракона и другие укрепления. Также украинские официальные лица сообщили, что ВСУ оборудовали укрепление неопределенной защитой от российских обстрелов и ударов беспилотников.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к западу от города Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от города Донецка 6 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 6 марта, показывают, что оккупанты недавно незначительно продвинулись в Георгиевке (к западу от города Донецка).

Связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвигались по улицам Геологической, Лермонтова и Железнодорожной на южной окраине Красногоровки (к западу от Донецка) и добились неопределенного успеха к северу от Победы (юго-западнее Донецка). Другой российский блогер утверждал, что войска РФ вроде бы продвинулись в Новомихайловку (юго-западнее Донецка). Между тем, аналитики ISW не выявили визуальных доказательств этих утверждений.

Российские и украинские источники сообщали, что позиционные бои продолжались около Красногоровки, Георгиевки, Победы, Новомихайловки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 6 марта Силы обороны отразили российские штурмы возле Пречистовки (юго-восточнее Великой Новоселки) на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

Войска РФ недавно подтвердили наступление в западной Запорожской области на фоне продолжающихся позиционных боев 6 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 марта, показывают, что оккупанты недавно продвинулись восточнее Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино). Позиционные бои продолжались вблизи Работино и Вербового.

Российский "военкор" утверждал, что действующие на Запорожском направлении войска РФ не имеют достаточного количества беспилотников, а подразделения, действующие вблизи Работино, не имеют надлежащих возможностей противобатарейной и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

6 марта продолжались ограниченные позиционные бои вблизи Кринок на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ усилили обстрелы и удары с боеприпасов по позициям ВСУ на Херсонском направлении.

6 марта спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Силы обороны уничтожили или повредили примерно треть кораблей Черноморского флота РФ. Плетенчук заявил, что ВСУ поразили 27 судов, 15 из них находятся на ремонте.

Также он рассказал, что ЧФ РФ сохраняет "достаточно серьезное" присутствие в Черном море, включая 10 ракетоносцев, три подлодки, две ракетных катера, несколько патрульных и сторожевых кораблей. Плетенчук сообщил, что ЧФ РФ имеет на вооружении пять крупных десантных кораблей-амфибий, четыре из которых находятся на ремонте.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 6 марта сообщалось, что на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Силы обороны отразили атаки россиян возле Ивановского Донецкой области и поразили состав боеприпасов противника.

Как заявил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой, российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в районе Новомихайловки.

Добавим, 6 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк отметил, что ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. Он добавил, что украинские военные планируют провести в этом году контрударные действия.