Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ стримують окупантів на 12 напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 18:07
UA EN RU
ЗСУ стримують окупантів на 12 напрямках: Генштаб розповів про ситуацію на фронті Фото: українські військові продовжують відбивати ворожі атаки на 12 напрямках (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на 16:00 понеділка, 17 листопада, на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Найгарячішим знову був Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби від атак російської артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів. Зокрема, це Малушине, Стара Гута, Бобилівка Сумської області; Хрінівка, Клюси Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу було сім бойових зіткнень з окупантами. Крім того, РФ завдала три авіаудари, скинула вісім керованих авіабомб, а також здійснила 61 обстріл позицій ЗСУ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку російські загарбники тричі намагалися прорвати оборону українських захисників в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила шість атак у бік позицій підрозділів ЗСУ поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак. Окупанти проявляли активність у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки.

На Краматорському напрямку сьогодні росіяни двічі атакували позиції українських воїнів в районі Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку РФ здійснила 18 спроб вибити бійців ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.

Сили оборони вже відбили 15 атак противника. Наразі тривають бої у трьох локаціях. Українські захисники на декількох ділянках проводять ударно-пошукові дії, знищуючи росіян.

На Олександрівському напрямку окупанти спробували прорвати оборону українських військових у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове та Першотравневе. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак окупантів в районі Солодкого, Рівнопілля та Зеленого Гаю, ще одне бойове зіткнення триває. Російська авіація завдала ударів по населеним пунктам Воздвижівка й Білогір’я.

На Оріхівському напрямку на даний час бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безрезультатно намагався наблизитися до позицій українських захисників.

Втрати ворога

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також одну артилерійську систему російських загарбників.

Загалом 16 листопада втрати російських загарбників становили 1 160 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 17 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 213 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 72 одиниці автомобільної техніки.

