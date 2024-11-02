ЗСУ стримують один з найпотужніших наступів від початку повномасштабної війни, - Сирський

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що російські війська протягом кількох місяців активно наступають на фронті. Зокрема, росіяни тиснуть на Курахівському та Покровському напрямку. Крім того, останнім часом осередком боїв стало місто Селидове. Детальніше про ситуацію у районі Селидового - у матеріалі РБК-Україна.

Також окупанти активізувалися на півдні України, армія РФ просунулася у Запорізькій області.

Що відбувається на фронті і чого чекати найближчим часом - дізнайтеся за посиланням.

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