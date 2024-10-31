Селидове в "червоній зоні"? Що відбувається та чи обвалився фронт біля Покровська

Російські війська просуваються в Селидовому Донецької області і, за непідтвердженими даними, могли захопити місто. Про це кажуть військові аналітики, втім у зведеннях Генштабу все ще повідомляється про відбиття атак.

РБК-Україна розповідає, що відомо про ситуацію в Селидовому, ризики для Покровська та чи йдеться про обвал фронту на сході.

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Що відомо про ситуацію в місті

Міноборони РФ заявило про нібито захоплення Селидового 29 жовтня. Перед цим в мережі ширилися кадри, як росіяни вивішували свої прапори. Про триколор над будівлею Селидівської міської ради писали й аналітики ISW.

Саме місто має значні руйнування. Мобільний зв'язок у Селидовому не працює. Тому зв’язатися з родичами чи знайомими, які не евакуювались з міста, можливості немає.

"Якщо родичі тих, хто залишався в Селидовому, телефонували, ми організовували їхню евакуацію. Люди виходили на зв’язок, піднімаючись на дахи дев’ятиповерхівок, щоб зловити сигнал. Зараз з ними ніяк не зв’язатися, що робити не знаємо", - розповіли "Вільному радіо" на гарячій лінії контактного центру Селидівської МВА.

Офіційно українська сторона не підтверджувала відхід з міста. Але вчора ввечері український проект DeepState оновив мапу та повідомив, що Селидове, а також розташоване поруч Вишневе, ворогу вдалося окупувати.

Мапа: в DeepState повідомили про окупацію Селидового (deepstatemap)

Генеральний штаб ЗСУ, судячи з ранкового зведення, не підтверджує втрату цих двох населених пунктів. Там навпаки заявлено, що на Покровському напрямку українські воїни зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік, зокрема, Вишневого та Селидового.

РБК-Україна зверталося за коментарями до Нацгвардії та ОСУВ "Хортиця", але там наразі не коментують ситуацію.

Загальну ж ситуацію на фронті описують як важку. Так, сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності.

Прокоментував події на полі бою й керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що на фронті зараз важка ситуація.

"В Росії наразі є ресурс до просування і перевага в людях та боєприпасах. Цей ресурс сточується, але він поки ще є. Це реальність", - написав він у Telegram-каналі.

Чим важливе Селидове

Селидове є останнім значним міським районом, що прикриває південний край Покровська (м. Селидове розташоване приблизно за 13 км на південний схід від значного логістичного центру - м. Покровська), а також трасу Е-50, яка з'єднує ці міста.

Британська розвідка нещодавно припустила, що РФ має намір використовувати цю трасу як другорядний шлях для просування до Покровська, якщо Селидове буде взяте.

За оцінками військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ймовірність того, що Селидове вже втрачене є високою. Також він пояснив в коментарі РБК-Україна, що означатиме окупація міста.

"Із захопленням Селидового для окупантів відкривається шлях до формування умов подальшої підготовки наступу на Покровськ. Надалі вони будуть рухатися одночасно в напрямку Григорівка-Петрівка-Жовте, а також по трасі Е-50 на Даченське", - вважає Коваленко.

Мапа: після захоплення Селидового росіяни можуть рухатися по напрямку Григорівка-Петрівка-Жовте та по трасі Е-50 (deepstatemap)

Таким чином, загарбники будуть намагатися побудувати основну лінію для подальшого розвитку наступу на Покровськ, а саме йдеться про лінію по Жовте-Даченське-Лисівка-Миколаївка-Гродівка, додає Коваленко.

Мапа: населені пункти, які можуть визначати основну лінію для подальшого наступу РФ на Покровськ (deepstatemap)

"І саме з цього основного рубежу, коли він буде повністю сформований, вони можуть розпочати прямий наступ на Покровськ з півдня, а також наступ на Мирноград, щоб охопити Покровськ зі сходу", - каже Коваленко.

На думку експерта, жодного стратегічного успіху на сьогодні у росіян нема. А всі ті здобутки, які є в них протягом останнього часу наступу - виключно тактичного рівня.

"Єдиний об'єкт на їх шляху оперативно-тактичного рівня, станом на зараз, є Покровськ", - додає Коваленко.

Чи є обвал фронту

Попри складну ситуацію обвалу фронту, про який багато хто говорить, немає, сказав в коментарі YouTube-каналу воєнний експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

"Давайте так. Є дві полярні думки в мережі. Перша йде від такого собі жовтого видання Bild. Аналітик Юліан Рьопке каже, що "все пропало", "фронт розвалюється". Інша сторона, до якої я більше схильний, що ситуація на фронті, м'яко кажучи, неприємна", - зазначив Ступак.

При цьому він акцентував, що говорити про те, що українські військові "відступають, тікають, залишають за собою техніку, снаряди й амуніцію" - теж неправильно.

"Так, у нас є відступ. Ми це підтверджуємо. Є там за останній час втрати і Вугледара, і Селидового, і ряду ще населених пунктів. Тепер є загроза для Покровська", - додає Ступак.

Але, на його думку, навіть під час за такого вимушеного відступу, варто звернути увагу на втрати російських військ, які є шаленими за цей місяць.

"Якщо не помиляюся, у нас буде рекорд по втратах з боку живої сили росіян. Тут і загиблі, і поранені, і зниклі безвісти, і полонені. Буде під 40 тисяч людей", - каже Ступак.

Тому, за його словами, казати, що "повністю все розсипалося" - неправильно.

"Звісно є нарікання на фортифікаційні споруди. Скільки про це говорилося...В Дніпропетровській області тільки-тільки починають будувати, хоча про це говорилося ще пів року тому", - додає Ступак.

Битва за Покровськ вже близько?

Сили оборони наразі зводять фортифікаційні споруди на околицях Покровська, готуючись до оборони міста. Начальник МВА Сергій Добряк вчора заявив, що місто буде заблоковано частково, оскільки там вже побудовано декілька ешелонів, якими будуть перекриті деякі вулиці та мікрорайони Покровська.

"Треба бути готовими. Штурм Покровська не за горами, і ось ми його скоро побачимо, а за Покровськом вже Павлоград Дніпропетровської області", - вважає Ступак.

На питання, наскільки близькими є бої за Покровськ він відповів, що не може сказати, чи питання днів або тижнів. Це залежить від того, які сили є в окупантів і що вони готові з цим робити.

"Тактика буде наступна. Будуть обрізати сполучення автомобільне з Дніпропетровської області. Тобто це єдиний варіант, щоб змусити українців дуже швидко залишити цю локацію", - зазначив Ступак.

За його словами, російське командування не бачить перспектив у лобових атаках на Покровськ, а ось обійти зліва, справа, обрізати сполучення і змусити українців самих вийти з міста - це для ворога варіант.