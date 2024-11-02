ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений с начала полномасштабной войны, - Сырский

Ситуация на фронте

Следует отметить, что российские войска в течение нескольких месяцев активно наступают на фронте. В частности, россияне давят на Кураховском и Покровском направлении. Кроме того, в последнее время очагом боев стал город Селидово. Детальнее о ситуации в районе Селидово - в материале РБК-Украина.

Также оккупанты активизировались на юге Украины, армия РФ продвинулась в Запорожской области.

Что происходит на фронте и чего ждать в ближайшее время - узнайте по ссылке.

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