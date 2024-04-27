В ISW пояснили, що допоможе Силам оборони звільнити всі окуповані РФ території

Здатність України повернути всі завойовані Росією території буде залежати від майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та у Києві, а також здатності всіх сторін динамічно змінювати хід війни. Посилення протиповітряної оборони ЗСУ системами Patriot допоможе ЗСУ захиститися від масових ударів російськими балістичними ракетами і планерними авіабомбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, окремі американські чиновники поновили обговорення ідеї "заморозити лінії розмежування" там, де вони є, адже останнього пакету військової допомоги США Україні може бути недостатньо для звільнення всіх окупованих РФ територій. Однак в Інституті зазначили, що робити подібні висновки наразі зарано, адже зброя має потрапити на фронт і продемонструвати відповідний ефект для просування ЗСУ.

Прихильники поточного пакету американської військової допомоги не стверджують, що він сам по собі дозволить Україні звільнити всю окуповану територію, а обговорення можливих кінцевих станів війни є дуже передчасним, адже президент США Джо Байден підписав законопроект лише два дні тому.

"Доправлення американської військової допомоги в Україну займе кілька тижнів, перш ніж вона надійде до передових підрозділів і матиме відчутний вплив на полі бою. Після отримання зброї, Силам оборони України доведеться спершу використати допомогу, що надходить від США для стабілізації лінії фронту та зупинки російського наступу, особливо на Авдіївському напрямку та в районі Часового Яру", - йдеться у звіті.

Водночас, зазначають в ISW, масштаб та інтенсивність прогнозованої наступальної операції РФ влітку 2024 року, що планується розпочати у червні, також залишається незрозумілою, і російське військове командування активно оцінює та переглядає плани своїх літніх наступальних дій, щоб врахувати протистояння з краще оснащеною українською армією.

Українським військам доведеться оборонятися від російських літніх наступальних дій і не дозволити росіянам досягти оперативно значимих успіхів упродовж літніх місяців, перш ніж ЗСУ зможуть перехопити ініціативу в масштабах усього театру воєнних дій і провести контрнаступальну операцію наприкінці 2024 або у 2025 році.

Сили оборони також повинні вирішити свої поточні проблеми з особовим складом шляхом підготовки нового особового складу, оснащення нових та відновлення старих підрозділів. Точні часові рамки цих зусиль, які, ймовірно, відіграватимуть значну роль у визначенні графіку майбутніх контрнаступальних операцій України, не визначені.

Згідно з оцінкою ISW, достатня і послідовна західна допомога матиме вирішальне значення для майбутніх українських контрнаступальних зусиль. Хоча США і Захід повинні будуть оперативно реагувати, адже українське військове командування визначає обсяг і спрямованість таких операцій та передає потреби України західним партнерам за кілька тижнів і місяців, що передують майбутнім контрнаступальним операціям.

"Здатність України відновити всю свою територію у довгостроковій перспективі залежить від численних майбутніх рішень на Заході, в Кремлі та у Києві. Будь-які дискусії, в яких перспективи перемоги або поразки України розглядаються як заздалегідь визначені результати, ігнорують те, як всі залучені сторони можуть динамічно змінювати хід війни в Україні", - йдеться у звіті ISW.

ЗРК Patriot допоможе посилити українську ППО

Крім того, в Інституті вивчення війни проаналізували ситуацію на фронті в контексті зміцнення протиповітряної оборони України.

У звіті нагадали заяву президента Володимира Зеленського під час зустрічі у форматі "Рамштайн", що ЗСУ потрібна зброя великої дальності та системи ПВО, оскільки з початку 2024 року російські війська застосували проти України понад 9 тис. керованих планерних бомб.

В Інституті також навели слова міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що додаткові системи Patriot для ЗСУ не є "срібною кулею", а хід бойових дій визначатимуть багато інших факторів.

"Безумовно, жодна система озброєнь не є "срібною кулею", але Patriot - одна з небагатьох систем протиповітряної оборони, здатних уражати російські балістичні ракети та російські винищувачі-бомбардувальники поза межами досяжності російських планерних бомб", - йдеться у звіті.

Чому з фронту відвели танки Abrams

Інститут вивчення війни також пояснив причину відведення з лінії фронту українськими військовими американських танків M1A1 Abrams загрозою їх ураження російськими безпілотниками та іншими засобами.

В ISW згадали повідомлення Associated Press про відведення ЗСУ з лінії фронту танків Abrams через широке використання росіянами ударних безпілотників. І нагадали інформацію The Washington Post, що в радіусі 10 кілометрів можуть одночасно діяти до 100 російських і українських розвідувальних та ударних безпілотників.

"Будь-яка бронетехніка, яку російські або українські сили можуть виставити на фронті, видима для розвідувальних безпілотників обидвох сторін, тому українські війська приділяють першочергову увагу захисті обмеженої кількості танків Abrams, які вони мають на озброєнні. Будь-яка бронетехніка на полі бою без активного захисту та систем протидії безпілотникам, дуже вразлива до ударів ворожих безпілотників, артилерії та протитанкових керованих ракет", - йдеться у звіті ISW.