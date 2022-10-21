ЗСУ стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області

У п'ятницю, 21 жовтня, Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести звільнених селах Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Південь".
"На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.
За інформацією оперативного командування, стабілізаційні заходи були проведені у наступних селах:
Нагадаємо, що ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.
Також стало відомо, що ЗСУ можуть звільнити Херсон та частину Донбасу до грудня.
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