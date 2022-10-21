ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области

В пятницу, 21 октября, Вооруженные силы Украины стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Юг".

"На Херсонщине Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По информации оперативного командования, стабилизационные мероприятия были проведены в следующих селах: