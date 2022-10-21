ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области

В пятницу, 21 октября, Вооруженные силы Украины стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Юг".
"На Херсонщине Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.
По информации оперативного командования, стабилизационные мероприятия были проведены в следующих селах:
Напомним, что ВСУ освободить уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.
Также стало известно, что ВСУ могут освободить Херсон и часть Донбасса до декабря.
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