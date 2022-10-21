RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области

Фото: ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 21 октября, Вооруженные силы Украины стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Юг".

"На Херсонщине Силы обороны освободили уже 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По информации оперативного командования, стабилизационные мероприятия были проведены в следующих селах:

  • Новодмитровка;
  • Костырка;
  • Черешневое;
  • Новониколаевка;
  • Новопетровка;
  • Голубое.

Напомним, что ВСУ освободить уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Также стало известно, что ВСУ могут освободить Херсон и часть Донбасса до декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна в Украине