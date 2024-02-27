"На Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки і Бердичів. Спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху", - розповів він.

ЗСУ стабілізували лінію оборони в районі Тоненького, Орлівки і Бердичів (deepstatemap.live)

Атаки ворога

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" противник за минулу добу завдав 45 авіаударів, вчинив 935 артобстрілів та 81 удар дронами-камікадзе.

"Відбулися 43 бойові зіткнення", - констатував генерал.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Загальні втрати ворога за добу склали: в живій силі - 347 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 1 танк, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобілів. Нейтралізовано або збито 255 ворожих БпЛА різних типів. Також Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів ворога.

"Крім того, за минулу добу і ніч, до 6:00 ранку, ще 11 російських окупантів було взято в полон", - додав Тарнавський.

Ситуація на Авдіївському напрямку

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки Донецької області, яка перебувала під загрозою оточення ворогом. 18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів із міста.

При цьому російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами, тиснуть на навколишні села. 26 лютого ЗСУ здійснили відхід від села Ласточкине Донецької області, розташоване за 6 км від Авдіївки.

Зараз, за словами заступника командира Третьої штурмової бригади Максима Жоріна, основний напрямок, де росіяни тиснуть - лінія населених пунктів "Бердичі - Орлівка". Крім того, 27 лютого ЗСУ відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку.