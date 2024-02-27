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ВСУ стабилизировали линию обороны в районе Тоненького, Орловки и Бердичей

Фото: ВСУ стабилизировали линию обороны в районе Тоненького, Орловки и Бердичей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Авдеевском направлении ВСУ удалось стабилизировать линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердичи Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичей. Попытки наступательных действий россиян в районах Новомихайловки и Работино не имели успеха", - рассказал он.

ВСУ стабилизировали линию обороны в районе Тоненького, Орловки и Бердичей (deepstatemap.live)

Атаки врага

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" противник за минувшие сутки нанес 45 авиаударов, 935 артобстрелов и 81 удар дронами-камикадзе.

"Произошли 43 боевых столкновения", - констатировал генерал.

Потери РФ на Таврическом направлении

Общие потери врага за сутки составили: в живой силе - 347 человек, в вооружении и военной технике - 1 танк, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийские системы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобилей. Нейтрализовано или сбито 255 враждебных БПЛА разных типов. Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов противника.

"Кроме того, за минувшие сутки и ночь, до 6:00 утра, еще 11 российских оккупантов было взято в плен", - добавил Тарнавский.

Ситуация на Авдеевском направлении

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области, находившейся под угрозой оцепления врагом. 18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из города.

При этом российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, давят на окрестные села. 26 февраля ВСУ совершили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенное в 6 км от Авдеевки.

Сейчас, по словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, основное направление, где россияне давят - линия населенных пунктов "Бердичи - Орловка". Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

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Авдеевка